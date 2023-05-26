Icon

ضبط مقيم و3 يمنيين مخالفين لتهريبهم القات في جازان Icon القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ينتهي عقده هذا الموسم

مستقبل وليد عبدالله يُحير النصراويين

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
مستقبل وليد عبدالله يُحير النصراويين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وليد عبدالله بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

نهاية عقد وليد عبدالله

وينتهي عقد وليد عبدالله صاحب الـ37 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد 5 أيام، ولم تتخذ الإدارة قرارًا بتجديد عقده، كما لم يحسم الحارس موقفه سواء بالانتقال إلى ناد آخر أو إعلان الاعتزال في حالة رحيله.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

بدء تركيب اللوحات التعريفية بالرواق السعودي

بدء تركيب اللوحات التعريفية بالرواق السعودي

وليد عبدالله
وليد

انقسام الجماهير

وانقسمت الجماهير بشأن موقف الحارس النصراوي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث يرى البعض ضرورة استمراره، باعتباره داعمًا كبيرًا للاعبين، فيما طالب البعض برحيله.

قد يهمّك أيضاً
تطور جديد بشأن قضية كنو والنصر

تطور جديد بشأن قضية كنو والنصر

تركي بن طلال يتوج الفائزين في مبادرة أجاويد

تركي بن طلال يتوج الفائزين في مبادرة أجاويد

وليد عبدالله وكريستيانو رونالدو
وليد ورونالدو – المصدر @AlNassrFC

وقال عيسى الفيفي: “ننتقد وليد عبدالله على مستواه لكن في المقابل عمله على تحفيز اللاعبين وخلق أجواء إيجابية بينهم أمر مهم، لذلك أرى أن من صالح الفريق التجديد معه موسمًا إضافيًا لاستمرار هذه الأجواء والروح في النصر”.

وتابع سعد بن عبدالله: “بيئة النصر جاذبة ومدرجة جاذب هالفرحة تدرس للأجيال النصر.. أعتقد وليد عبدالله له دور كبير في هذه البيئة الجيدة بين اللاعبين، كاريزما شخصيته تحظى بقبول كبير بين زملائه.. وجود وليد مطلب حتى لو انتهى عقده فهناك من يختصر عليك الزمن والجهد في إيجاد بيئة مناسبة بين اللاعبين”.

وليد عبدالله
وليد

على الجانب الآخر، قال الأمير الشاعر: “حركات وليد عبدالله لا تغني ولا تسمن من جوع محاولاته بالبقاء واللعب على وتر جماهير النصر بهذه المشاهد انتهى زمنها.. نحتاج حارسًا آخر يفيد الفريق في حال لا سمح الله تعرض الحارس الأجنبي للإصابة يعوضنا غيابه”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة