مستقبل وليد عبدالله يُحير النصراويين

تُخيم حالة من الغموض على مستقبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وليد عبدالله بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

نهاية عقد وليد عبدالله

وينتهي عقد وليد عبدالله صاحب الـ37 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد 5 أيام، ولم تتخذ الإدارة قرارًا بتجديد عقده، كما لم يحسم الحارس موقفه سواء بالانتقال إلى ناد آخر أو إعلان الاعتزال في حالة رحيله.

انقسام الجماهير

وانقسمت الجماهير بشأن موقف الحارس النصراوي، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث يرى البعض ضرورة استمراره، باعتباره داعمًا كبيرًا للاعبين، فيما طالب البعض برحيله.

وقال عيسى الفيفي: “ننتقد وليد عبدالله على مستواه لكن في المقابل عمله على تحفيز اللاعبين وخلق أجواء إيجابية بينهم أمر مهم، لذلك أرى أن من صالح الفريق التجديد معه موسمًا إضافيًا لاستمرار هذه الأجواء والروح في النصر”.

وتابع سعد بن عبدالله: “بيئة النصر جاذبة ومدرجة جاذب هالفرحة تدرس للأجيال النصر.. أعتقد وليد عبدالله له دور كبير في هذه البيئة الجيدة بين اللاعبين، كاريزما شخصيته تحظى بقبول كبير بين زملائه.. وجود وليد مطلب حتى لو انتهى عقده فهناك من يختصر عليك الزمن والجهد في إيجاد بيئة مناسبة بين اللاعبين”.

على الجانب الآخر، قال الأمير الشاعر: “حركات وليد عبدالله لا تغني ولا تسمن من جوع محاولاته بالبقاء واللعب على وتر جماهير النصر بهذه المشاهد انتهى زمنها.. نحتاج حارسًا آخر يفيد الفريق في حال لا سمح الله تعرض الحارس الأجنبي للإصابة يعوضنا غيابه”.