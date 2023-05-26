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السكتة الدماغي تحتاج إلى تدخل طبي سريع خلال الـ 3 ساعات الأولى من الإصابة

مسعف سعودي: جائزتي الكبرى أن يطلع المريض يمشي على رجليه

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
مسعف سعودي: جائزتي الكبرى أن يطلع المريض يمشي على رجليه
المواطن - فريق التحرير

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تحدث المسعف ناصر العنزي -أخصائي طب طوارئ وإسعاف- بعد تكريمه من الوزير بجائزة  الأكثر تفعيلًا لمسار السكتة الدماغية، إحدى مبادرات نموذج الرعاية الصحي الحديث و برنامج تحول القطاع الصحي، عن كواليس عمله واللحظات الخطرة في حياة المريض، مؤكدًا أن الجائزة الكبرى له هي أن يطلع المريض يمشي على رجليه.

طبيعة العمل

وبحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة عبر موقع تويتر، قال العنزي: بالنسبة لطبيعة العمل إسعاف المرضى والمصابين طبعًا بين البلاغات نمارس حياتنا العادية، أنت تقضي في المركز 12 ساعة أكثر من جلستك في البيت، إحنا نكون على استعداد خلال الـ 12 ساعة بشكل كامل، أدواتنا جاهزة في سيارة الإسعاف، مجرد ما يصلنا بلاغ نمنحه قبولًا ونبدأ نسجل المعلومات، ونتجه مباشرة بسيارة الإسعاف نحو مكان البلاغ.

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أخطر اللحظات

ولفت العنزي إلى أن السكتة الدماغي تحتاج الى تدخل طبي سريع خلال الـ 3 ساعات الأولى من الإصابة، بعد الـ 3 ساعات ما ينفع للمريض أي تدخل طبي، وممكن يعيش معاق بقية حياته، مضيفًا: أول شيء حريص أن أسويه أعطي المعلومات إلى الطبيب المناوب في غرفة العمليات حتى يسرع في تجهيز غرفة العمليات أو مختبر القسطرة، مشيرًا إلى أن ذلك يختصر الكثير من الوقت.

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وتابع: طبعًا في الحالة دي نحاول نسرع في نقل المريض لسيارة الإسعاف لنصل بالمريض بمشيئة الله في الساعة الذهبية، وفي الوقت الذهبي، موضحًا أن الجائزة الكبرى هي أن المريض خلال ثلاث أو أربع أيام يطلع يمشي على رجليه.

ولفت العنزي إلى أحد المرضى كان استشاري مخ وأعصاب يعالج المرضى الذين عندهم سكتات دماغية، إلا أنه هو نفسه أصيب أثناء مباشرة الحالة، يعني كأنه إنسان عادي ما يعرف أي شيء أي معلومة.

 

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