مسك تبدأ التسجيل في برنامج التدريب على رأس العمل للطلبة والخريجين

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” برنامج التدريب على رأس العمل، الهادف إلى تعزيز ثقة ووعي المتدربين، عن طريق توفير تجربة مهنية تُسهم في تطوير مهارات الكفاءات الشابة للدخول في سوق العمل، وإعداد الشباب من الخريجين الجُدد، الطامحين للانطلاق في حياتهم المهنية والمساهمة في صناعة المستقبل.

التدريب على رأس العمل

وتتيح المؤسسة برنامج التدريب على رأس العمل، بالشراكة مع عددٍ من المنظمات الناشئة والرائدة محليًا وعالميًا، والمنظمات غير الربحية، حيث يستقطب البرنامج طلبة السنة الأخيرة جامعيًا، وحديثي التخرج، والمهنيين الشباب.

البرامج المشمولة

وتتراوح فترة التدريب من شهرين إلى سنة، يحصل المتدرب من خلالها على خبرات ومعارف، ويكتسب مهارات جديدة في عددٍ من المجالات، وهي: المحاسبة، والتسويق، والخدمات القانونية، والموارد البشرية، والاستشارات، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، وتقنية المعلومات، والخدمات الرقمية والتواصلية، والمعالجة والتصنيع، والعقار، وتجارة التجزئة والجملة، والبناء والهندسة، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، والتعليم وتكنولوجيا التعليم، والتنمية الاجتماعية غير الربحية.

موقع مسك

يذكر بأن فترة التقديم على البرنامج تستمر حتى 3 يونيو 2023م. ويُمكن للراغبين في التقديم على برنامج التدريب على رأس العمل، زيارة منصة “مكان مسك” عبر الرابط والاطلاع على التفاصيل وشروط التسجيل.