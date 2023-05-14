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رفض حياة المدينة ومواكبة التطور

مسن عماني يفضل العيش بجوار قبر والده

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
مسن عماني يفضل العيش بجوار قبر والده
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمسن عماني، يختار العيش بجوار قبر والده بعد وفاته منذ سنوات، في مكان منقطع بمنطقة منخفضة بين جبال عالية، تاركًا حياة المدينة بكل ما تحمله من وسائل الرفاهية.

العم سلطان

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر العم سلطان، وهو يعيش إلى جوار قبر أبيه، ويتوافد عليه بعض الشباب العماني، حيث بدا وهو يمازحهم ويحتضن أحدهم ويحاول رفعه.

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ووثق اليوتيوبر العماني فهد المزروعي، المقاطع على مواقع التواصل وعلق عليها قائلًا: من شدة حبه لأبوه رفض ينزل يعيش في المدينة ليواكب التطور، مردفًا: وجد الأنس والراحة بالقرب جوار والده أي حب وأي وفاء هذا.

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