Icon

حكام مباراتي اليوم في دوري يلو Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك هولندا Icon نابولي والأرجنتين يُعيدان إنجاز مارادونا Icon المصور الأمريكي كوركي لي في ذاكرة غوغل Icon خطيب المسجد الحرام: علموا أبناءكم أن الشبو من أسوأ أنواع المخدرات Icon موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي آسيا Icon مدرب أوراوا: ندرك خطورة وقيمة الهلال Icon علي البليهي: الهلال قادر على التعويض والتتويج باللقب Icon مسن يبدع في أداء رقصة شعبية وشعل حماس الحضور Icon تقلبات جوية متلاحقة من الجمعة ولمدة 72 ساعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

مسن يبدع في أداء رقصة شعبية وشعل حماس الحضور

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ مساءً
مسن يبدع في أداء رقصة شعبية وشعل حماس الحضور
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تداول مغردون مقطع فيديو يوثق تفاعل مسن ورقصه رقصة شعبية خاصة بالمنطقة الجنوبية، ما أشعل حماس الحضور بإحدى المناسبات.

وبين الفيديو، المسن وهو يُمسك بالسيف بيده، ويؤدي إحدى الرقصات الشعبية الجنوبية على دقات الطبول في إحدى المناسبات، وسط تهليل الحضور.

قد يهمّك أيضاً
اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب

اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب

موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي آسيا

موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي آسيا

من جانب آخر، أشعل الفيديو حماس الحضور مع المسن للياقته البدنية الجيدة خلال الرقص، وظلوا يهتفون عاش أبوطارق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة الطائف
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا في مدارس وجامعة...

السعودية اليوم
لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة
السعودية اليوم

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى...

السعودية اليوم
وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح السفارة
السعودية اليوم

وفد إيراني يصل الرياض لبحث إعادة فتح...

السعودية اليوم
لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال الألب
غرائب

لحظة سقوط مروعة لمتزلج من فوق جبال...

غرائب
وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 
آخر الاخبار

وظائف بـ الشركة السعودية للعدد والأدوات “ساكو” 

آخر الاخبار
ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي العهد
آخر الاخبار

ملعب الجوهرة يستعد لليلة تاريخية بتشريف ولي...

آخر الاخبار
وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها 1982 شخصاً من 17 جنسية
السعودية اليوم

وصول السفينة “أمانة” إلى جدة وعلى متنها...

السعودية اليوم
أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا
العالم

أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ...

العالم