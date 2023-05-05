مسن يبدع في أداء رقصة شعبية وشعل حماس الحضور

تداول مغردون مقطع فيديو يوثق تفاعل مسن ورقصه رقصة شعبية خاصة بالمنطقة الجنوبية، ما أشعل حماس الحضور بإحدى المناسبات.

وبين الفيديو، المسن وهو يُمسك بالسيف بيده، ويؤدي إحدى الرقصات الشعبية الجنوبية على دقات الطبول في إحدى المناسبات، وسط تهليل الحضور.

من جانب آخر، أشعل الفيديو حماس الحضور مع المسن للياقته البدنية الجيدة خلال الرقص، وظلوا يهتفون عاش أبوطارق.