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بسبب خلاف على جدول الأعمال

مشاجرة وتشابك بالأيدي داخل برلمان كردستان العراق

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
مشاجرة وتشابك بالأيدي داخل برلمان كردستان العراق
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات خلاف نيابي بين أعضاء برلمان كردستان العراق تحوّل إلى اشتباكات بالأيدي.

خلاف على جدول الأعمال

واندلعت الاشتباكات لخلاف على جدول الأعمال بين نواب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، وفق السومرية نيوز العراقية.

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جاء ذلك أثناء الجلسة التي عقدت في البرلمان، صباح اليوم الاثنين، حيث كان جدول أعمال البرلمان، مخصصًا لمناقشة إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.

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