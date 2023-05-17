مشادة بين نجوم الهلال والاتحاد بعد هدف ميشايل

دخل مجموعة من نجوم فريقي الهلال والاتحاد في مشادة بعد الهدف الثاني للاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو، وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي.

وكان ميشايل سجل هدف الهلال الثاني في الدقيقة الـ94 من عمر المباراة، ثم احتسبه الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني بعد العودة لتقنية الفيديو، مما أثار غضب لاعبي الاتحاد حيث كانوا قريبين من الفوز لولا احتساب هذا الهدف.

ونجح العميد في إحراز الهدف الأول عبر كل من البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من المغربي حمدالله، ثم عاد حمدالله وصنع الهدف الثاني للاعب أحمد بامسعود في الدقيقة الـ30.

ومن تصويبة قوية، تجاوزت خط المرمى نجح اللاعب مصعب الجوير في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الـ42.

وفي الدقيقة الـ94 من عمر المباراة، نجح اللاعب البرازيلي ميشايل ديغادو في إحراز الهدف الثاني لـ الهلال في اللحظات الأخيرة.

ووصل رصيد العميد إلى النقطة 63، في صدارة دوري روشن، بينما أصبح رصيد الهلال عند 50 نقطة في المركز الرابع.