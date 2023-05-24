مشاريع نيوم تبهر زوار ملتقى تبوك الثاني

حظيت الفعاليات المنوعة والمبتكرة التي قدمتها شركة نيوم بملتقى “تبوك الثاني”، الذي تنظمه للعام الثاني على التوالي تحت شعار (مستقبل الإنسان والمكان)، بإقبال كبير من المجتمع المحلي لمنطقتي نيوم وتبوك، الذين تعرفوا على رؤية ومبادرات مختلف المشاريع وماستوفره لهم من فرص وإمكانات، إضافة إلى إطلاعهم بشكل أوسع على الإدارات والقطاعات في مشاريعها العبقرية ( ذا لاين – تروجينا- سندالة-أكساچون ).

استعراض مجسمات وصور

وتميز ” الملتقى ” الذي يقام للعام الثاني على التوالي بمقر جامعة تبوك، ويمتد خمسة أيام؛ باستعراض مجسمات وصور لما ستبدو عليه هذه المشاريع عند الانتهاء من إنشائها، كما تميز بتفعيل المناقشات حول مدى تأثير كل قطاع في تنمية المحتوى المحلي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والأثر الاجتماعي والثقافي لبرامج نيوم، فضلاً عن عرض مخرجات المسؤولية الاجتماعية وقصص النجاح والفرص الاقتصادية والتدريب المقدم لأبناء وبنات المجتمع المحلي.

ويسلط الملتقى الضوء على الجهود الفردية لكل قطاع داخل نيوم، ودوره في تمكين الأهالي وتنمية استثماراتهم المحلية وتحسين جودة الحياة لهم، وإحداث أثر تنموي واجتماعي واقتصادي إيجابي عليهم وعلى مناطقهم، وذلك من خلال دعم المشاريع المحلية والموهوبين والشباب والشابات ورواد الأعمال، إضافةً إلى مجموعة من البرامج والمبادرات التي تستهدف المنطقة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية كافة.

عالم المستقبل

وكان الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر قد أكد في حديث سابق أن الشركة بصفتها إحدى المشاريع الرئيسية ضمن رؤية المملكة 2030، تسعى إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة لأبناء المجتمع المحلي، ومنحهم الفرصة لقيادة عالم المستقبل عبر مختلف مشاريع نيوم وقطاعاتها التي يتسارع نموها يوماً بعد يوم، وأن مشروع نيوم سيخدم أهداف المملكة التنموية من خلال التركيز على المحتوى المحلي بدءً بالإنسان وانتهاء به وتطوير الكوادر البشرية في منطقة نيوم ليكونوا جزءًا من الفريق الذي يواصل بناء أضخم المشاريع في تاريخ البشرية.