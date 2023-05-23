مشاط يتفقَّد مخيمات حجاج إفريقيا غير العربية

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زار معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط – اليوم- مخيمات شركة حجاج أفريقيا غير العربية بمشعر عرفات، اطلع خلالها على الخيام الحديثة التي أقامتها الشركة والتجهيزات التي أدخلتها لخدمة الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.
واستمع الدكتور المشاط خلال زيارته من رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور أحمد سندي، عن فكرة تطوير مخيم الحجاج بعرفات ليتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة، وتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء فريضتهم بيسر وسهولة وأمن واطمئنان، مبينًا أنه تم العمل على توفير جميع اشتراطات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن وفقًا لشروط الدفاع المدني.
وقدَّم الرئيس التنفيذي للشركة بدر بافقيه الرئيس شرحًا موجزِا عن المخيم الذي تبلغ مساحته الإجمالية 230 ألف متر مربع ويستوعب 190 ألف حاج، مبينًا أن الخيام الحديثة تمتاز بمواصفات عالمية، وعازلة للضوء والحرارة والماء، ومقاومة للحريق والاهتراء، وواقية من الأشعة فوق البنفسجية، وترتبط كل خيمة بتبريد خاص، وتوفير الأمن والسلامة للتمديدات الكهربائية والخدمات المساندة، إضافة إلى نوعية الوجبات الغذائية وطريقة تقديمها للحجاج يوم عرفات، والخدمات الصحية المتوفرة بالمخيم.