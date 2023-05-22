مشاعر طفل سعودي تجاه رائدة الفضاء ريانة برناوي وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد تحية ريانة والقرني من الفضاء انخفاض أرباح “دار المعدات” 62% إلى 6 ملايين ريال استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بمعظم المناطق ريما بنت بندر: فخورة بإرسال أول سعودية للفضاء 3 آلاف وظيفة شاغرة لدى وزارة السياحة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 8 لمساعدة الشعب السوداني “دله الصحية” تربح 94.7 مليون ريال بالربع الأول لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بالسودة في عسير
عبر الطفل رائد العسيري عن سعادته وفخره بإرسال أول امرأة عربية مسلمة إلى الفضاء، تزامنًا مع انطلاق الرحلة الفضائية الدولية بمشاركة رائدي الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني.
وقال الطفل العسيري في حديثه لـ “قناة الإخبارية”: “أنا مستأنس لأني جيت هنا وقاعد أشوف أول امرأة عربية مسلمة تطلع للفضاء فهذا فخر لي”.
وكان رائدا الفضاء السعوديان على القرني وريانة برناوي؛ قد انطلقا في مهمة خاصة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس” الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية؛ حيث انطلق صاروخ “فالكون 9” ليقلهما من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيغي ويتسن؛ ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.
فيديو | مشاعر السعادة على الطفل رائد العسيري تجاه رائدة الفضاء "ريانة برناوي"#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/ErcJFy9ozg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2023