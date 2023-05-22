مشاعر طفل سعودي تجاه رائدة الفضاء ريانة برناوي

عبر الطفل رائد العسيري عن سعادته وفخره بإرسال أول امرأة عربية مسلمة إلى الفضاء، تزامنًا مع انطلاق الرحلة الفضائية الدولية بمشاركة رائدي الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني.

وقال الطفل العسيري في حديثه لـ “قناة الإخبارية”: “أنا مستأنس لأني جيت هنا وقاعد أشوف أول امرأة عربية مسلمة تطلع للفضاء فهذا فخر لي”.

انطلاق الرحلة

وكان رائدا الفضاء السعوديان على القرني وريانة برناوي؛ قد انطلقا في مهمة خاصة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس” الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية؛ حيث انطلق صاروخ “فالكون 9” ليقلهما من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيغي ويتسن؛ ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.