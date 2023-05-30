مشاعر فياضة لحاج بنجلاديشي من مستفيدي مبادرة طريق مكة

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عبر حاج بنجلاديشي من مستفيدي مبادرة طريق مكة، عن سعادته البالغة بأن أذن الله له بالحج هذا العام، موجهًا رسائل شكر وثناء للسعودية، والقائمين على مبادرة طريق مكة.
وقال محمد إسماعيل محمد، خلال تواجده في مطار حضرة شاه جلال الدولي داكا، حيث يستعد للمغادرة إلى مكة المكرمة والأراضي المقدسة: إنه كان يدعو الله كثيرًا حتى يرزقه بطفل، وتقبل الله دعاءه وصلاته وزرقه بـ عبدالله، إذ يرافقه رحلة الحج هذا العام، مشيرًا إلى أمله وطموحه أن يرى ابنه عالمًا بين العلماء، حسبما بين مقطع فيديو نشرته مبادرة طريق مكة عبر تويتر.
وأوضح الحاج البنجلاديشي أنه كان يرغب في أداء فريضة الحج منذ 5 سنوات، حتى وفقه الله ويسره لأداء الفريضة هذا العام.
وتابع: الحمد لله الذي وفق ويسر لنا هذه السنة الحج، نحن نفرح، ومسرورون جدًّا والله يتقبل منا.
وختم: نحن نشكر السعودية، ونشكر جميع المسؤولين والقائمين على المبادرة.
وفي وقت سابق، أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بنجلاديش، عيسى بن يوسف الدحيلان، تفويج 127.198 حاجًّا بنجلاديشيًّا ضمن مبادرة طريق مكة في مطار دكا.
وقال الدحيلان: إنه تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ندشن اليوم الرحلة الأولى للحجاج عبر الخطوط الجوية العربية السعودية، ضمن مبادرة طريق مكة.
وأشار الدحيلان إلى أن هذه المبادرة هي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030.
📹 مشاعر حاج من مستفيدي #مبادرة_طريق_مكة من جمهورية بنجلاديش.#بسلام_آمنين#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/2ysLpQZy8G
— طريق مكة (@MakkahRoute) May 29, 2023