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يجب أخذ الحيطة واتباع التعليمات أثناء الهطول

مشاعر فياضة للمعتمرين بالحرم المكي تحت زخات المطر

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
مشاعر فياضة للمعتمرين بالحرم المكي تحت زخات المطر
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لحظات هطول الأمطار بالحرم المكي، فيما يواصل المعتمرون أداء مناسكهم بسلام.

مشاعر فياضة

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية، مشاعر فياضة للمعتمرين، إذ اختلط دعاؤهم بأصوات زخات المطر المنهمر حول الكعبة المشرفة، فالجميع يقتنص مثل هذه اللحظات باعتبارها لحظات استجابة الدعاء، سائلين المولى أن يتقبل منهم عباداتهم وطاعتهم، ويحقق أمانيهم.

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تعليمات وتحذيرات

وبثت أمانة العاصمة المقدسة في وقت سابق، بعض الإرشادات للمواطنين والمقيمين والزوار عند هطول الأمطار، إذ نصحت بضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مستمر، والالتزام بالتعليمات الواردة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.

وحثت المنصة الرئيسية للتوعية بأمانة العاصمة المقدسة- طقس السعودية- عبر موقع تويتر، على قراءة البيانات والتنبيهات تزامنًا مع توقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار على عدد من المناطق.

كما نصحت الأمانة بعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940، والتعاون في إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية؛ تجنبًا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، والبقاء في مكان آمن.

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