مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، مشاهد بديعة لحركة الغيوم في سماء مدينة أبها الواقعة جنوب غربي السعودية.

وأظهر الفيديو، جمال سماء أبها وسط حركة الغيوم والتقلبات الجوية، حيث هطلت بعدها الأمطار الغزيرة على المدينة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.