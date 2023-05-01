مشاهد لتدفق السيول بوادي خلب في جازان

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول بوادي خلب في منطقة جازان، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الباحة، عسير،جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.
في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض والشرقية خاصة الجنوبية منها.