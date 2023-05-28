مشاهد لتدفق شلالات الديسة في ضباء

وثق مقطع فيديو متداول، تدفق شلالات الديسة في محافظة ضباء بمنطقة تبوك، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

سماء غائمة وسحب رعدية

وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وحائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف، كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.