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بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة

مشاهد لتدفق وجريان السيول بثلوث المنظر

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
مشاهد لتدفق وجريان السيول بثلوث المنظر
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في وادي الغيل بثلوث المنظر جنوب شرق بارق، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

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