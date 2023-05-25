مشاهد لجريان سيل طيب مع وادي قرن شمال الطائف

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان سيول طيب مع وادي قرن بالسيل الكبير شمال محافظة الطائف بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، خلال الساعات القليلة الماضية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.