رجوة تغالب دموعها أثناء كلمة الملكة رانيا رئيس Real Madrid يتوعد رابطة الدوري الإسباني روسيا: هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة بيلغورود إحباط عمليتي تهريب وترويج للمخدرات بجازان والشرقية مشاهد من أمطار وبرد وجريان الأودية في باحة ربيعة بأبها المال ينفد من أمريكا والتخلف عن سداد الديون صار وشيكًا مصممة أزياء سعودية تكشف تفاصيل فستان رجوة آل سيف لقطات لجريان السيول بالطائف بعد الأمطار الغزيرة إصابة 3 أشخاص جراء حريق لحظي في مطعم بالرياض CNN تكشف خطبة جيف بيزوس ولورين سانشيز
وثق مقطع فيديو نشرته “العربية”، مشاهد لهطول الأمطار بغزارة على مركز باحة ربيعة الواقع شمال مدينة أبها بمنطقة عسير.
وصاحب هذه الحالة المطرية تساقط كثيف للبرد مع جريان الأودية والسيول في مركز باحة ربيعة.
مشاهد لهطول الأمطار بغزارة مصحوبة بتساقط كثيف للبَرَد مع جريان الأودية في مركز باحة ربيعة الواقع شمال مدينة #أبها
عبر:@aaalomara pic.twitter.com/JOmkrIUaJO
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 23, 2023
وفي وقت سابق، نشر خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع، صورة على حسابه بموقع “تويتر”، تظهر تكون سحابة مهيبة على أبها وغربها.
وقال الجازع: “سحابة مهيبة على أبها وغربها وتتحرك شرقًا مليئة بالمطر والبرد والخيرات”، مؤكدًا أنها قد تكون تاريخية منذ عام 1982.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.