مشاهد من هطول الأمطار وزخات البرد على الطائف

وثق مقاطع فيديو وصور، هطول الأمطار الغزيرة وحبات البرد على محافظة الطائف، والتي تشهد منذ أيام حالة مطرية وتقلبات جوية شديدة.

وأظهرت الفيديوهات، هطول الأمطار الغزيرة على عدد من مناطق الطائف اليوم الأربعاء، مع تساقط زخات البرد وجريان للسيول في الشوارع.

عواصف رعدية

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا لأهالي الطائف من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.

ويصاحب هذه الحالة نشاط في الرياح السطحية، تساقط البرد، سيول، وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.