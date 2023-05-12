مشجعان لـ الهلال والوحدة يضربان أروع الأمثلة لدعم فرقهما

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ضرب المشجع الوحداوي الشهير عاطي الموركي ومشجع هلالي آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة أروع الأمثلة في دعم فرقهما، وذلك بمناسبة نهائي كأس الملك الذي يُقام بعد قليل بين الفريقين.
وقال عاطي الموركي لـ قناة SSC: “كرة القدم ما تعرف فريق كبير، اللي يعطي الكرة، الكرة تعطيه، الجميع يريد للوحدة أن يفرح وكذلك مكة سواء داخل أو خارج المملكة”.
🎤 مشجع هلالي:
خسرنا نهائي الأبطال ونطمح بالتعويض في نهائي الكأس#أغلى_الكؤوس #الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/Kk3u0g785k
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2023
أما مشجع أزرق الرياض فقال: “أنا أعشق الأزرق منذ فترة طويلة ورغم خسارته للقب الدوري ولقب كأس آسيا لكنني أتوقع فوز الهلال بكأس الملك”.
وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 إبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 إبريل الماضي.
ويسعى الفريق الكروي الأول بـ الهلال للفوز على الوحدة وحصد لقب كأس الملك، حتى يتجنب أزرق الرياض الخروج بموسم صفري بعدما خسر السوبر السعودي وخسر لقب دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى فقدانه الفرصة في المنافسة على لقب دوري روشن للموسم الحالي.
🎤 مسّن وحداوي:
"كرة القدم ما تعرف فريق كبير، اللي تعطيها تعطيه"#أغلى_الكؤوس #الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/XaAavBZDGI
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2023