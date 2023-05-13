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بعد تسديد المعيوف للركلة الحاسمة

مشجعون هلاليون يقفزون في المسبح احتفالًا بلقب كأس الملك

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٧ مساءً
مشجعون هلاليون يقفزون في المسبح احتفالًا بلقب كأس الملك
المواطن - محمد سمعه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عرض لحظة احتفال مجموعة من مشجعي الهلال بالتتويج بلقب كأس الملك، عن طريق القفز في المسبح.

القفز في المسبح

وعرض الفيديو، مجموعة من مشجعي أزرق الرياض وهم يقفزون في المسبح احتفالًا بالفوز بلقب كأس الملك على حساب نادي الوحدة بركلات الترجيح، حيث أخذوا يحتفلون ويصيحون فرحًا بعد نجاح الحارس عبدالله المعيوف في تسديد ركلة الترجيح الحاسمة التي أهدت لقب كأس الملك للأزرق.

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وبدأ فرسان مكة المباراة ضاغطين هجوميًّا بكل قوة، حيث أهدر فرسان مكة ما يقرب من 4 فرص تهديفية حقيقية لإحراز الهدف الأول، حتى نجح الفرنسي عبدالكريم يودا ومن تصويبة قوية، في إحراز الهدف الأول في شباك أزرق الرياض بالدقيقة الـ35 بعدما خدعت التصويبة، الحارس عبدالله المعيوف.

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جانب من تتويج الأزرق – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يفوز بالركلات الترجيحية

وفي الشوط الثاني، حاول فرسان مكة على فترات إضافة الهدف الثاني، بينما هاجم الهلال بكل قوته لتسجيل هدف التعادل والذهاب بالمباراة إلى شوطين إضافيين ومن ثم ركلات ترجيح ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من الحارس المغربي منير محمدي.

وسجل اللاعب علي البليهي هدف التعادل لـ الهلال في الدقيقة الـ73 لكن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ألغى الهدف.

ثم عاد البليهي وسجل هدف التعادل لـ الهلال في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوطين الإضافيين، استمر التعادل بينهما ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمت اللقب لـ أزرق الرياض.

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