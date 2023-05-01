مشروع البحر الأحمر يطلق شركة أكون للمغامرات الرياضية

أطلق مشروع البحر الأحمر الدولي – اليوم – شركة “أكون” (Akun) بوصفها علامة تجارية جديدة متخصصة بتجارب المغامرات الرياضية لزوار وجهات البحر الأحمر وأمالا، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المسؤولة التي تتبانها الشركة.

وجاء اختيار اسم “أكون” المشتق من اللغة العربية، ليكون دلالة واضحة على طموح الشركة عبر وجهاتها الفريدة في تمكين زوارها من عيش رحلة مثيرة لتحقيق استكشاف الذات واستعادة التوازن، ومنح مساحة كافية ليكونوا على طبيعتهم عند الاستمتاع باللحظة، ويعكس الاسم كذلك مفهوم هذه العلامة التجارية الهادف إلى تشجيع الناس على تبني أنماط حياة حافلة بالحيوية والمغامرة، حيث يختلف كل يوم عن الآخر.

تجارب المغامرات

وأوضح الرئيس التنفيذي لـشركة “البحر الأحمر الدولية” جون باغانو، أن “أكون” ستتولى تشغيل وإدارة تجارب المغامرات والرياضة في وجهات “البحر الأحمر الدولية”، بما في ذلك ركوب الدراجات الكهربائية والدراجات ذات الإطارات العريضة المخصصة للسير على الحصى والطرقات الجبلية، بالإضافة إلى تجارب الجري والتنزّه لمسافات طويلة عبر مسارات طبيعية متنوعة، ويمكن للزوار كذلك الاستمتاع بمجموعة متنوعة من تجارب التسلُّق والرياضات الشيقة للهواة والمحترفين على حدّ سواء.

وبين أن “أكون” ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجتمعات المحلية في كل وجهة، وستعمل على تطوير المشهدين البيئي والثقافي ورواية التاريخ المذهل لهذه الموائل القديمة، مؤكداً أن إطلاق “أكون” يأتي في أعقاب تدشين الشركة المطورة لهويتها الجديدة تحت اسم “البحر الأحمر الدولية” العام الماضي، وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي الشركة لتأسيس سلسلة من الشركات التابعة دعماً لتطوير مشاريعها وتحقيق أهدافها الإستراتيجية.

مفهوم الاستدامة

وعدّ علامتي “واما” (WAMA) و “جالاكسيا” (Galaxea) – اللتين تم الإعلان عنهما فبراير الماضي – أول شركتين تابعتين يتم تأسيسهما في “البحر الأحمر الدولية”، مشيراً إلى أن شركة “أكون” ستركز على مفهوم الاستدامة تماشياً مع المساعي الطموحة لحماية البيئة المحلية والارتقاء بجودتها”، وستوفر “واما” مغامرات رياضية مائية ممتعة بدءاً من التجديف على ألواح التزلج وقوفاً عبر غابات المناغروف الخلابة، إلى الإبحار في أمواج البحر الأحمر الهادئة. أما علامة “جالاكسيا”، فتوفر تجارب غطس تتيح للضيوف استكشاف الحياة البحرية الغنية في أعماق البحر الأحمر.

ووقعت “أكون” اتفاقيتي شراكة مع شركتي ” AJ Hackett” المعروفة باسم “Bungy New Zealand” وشركة “Air Sports Group”، حيث ستعمل الشركتان على تقييم الإمكانات الهائلة لسياحة المغامرات في وجهات “البحر الأحمر الدولية”.

خطة شاملة للسياحة

وستتولى وشركة “Air Sports Group” إجراء تقييم فني ميداني على مدار 13 أسبوعاً ضماناً لقدرة وجهتي “أمالا” و”البحر الأحمر” على استضافة أنشطة الرياضات الجوية بما في ذلك القفز المظلي، والطيران الشراعي التقليدي والمروحي، والطيران بمنطاد الهواء الساخن، فيما ستركز شركة ” AJ Hackett” على تطوير خطة شاملة لسياحة المغامرات وتصميم مفاهيم التجارب الفردية للزوار.

ولفتت المدير التنفيذي لتطوير الوجهات في “البحر الأحمر الدولية” روزانا شوبرا الانتباه إلى أن شركة البحر الأحمر الدولية ممثلة في شركة “أكون” عمدت إلى التعاون مع اثنتين من أبرز الشركات الدولية المختصة بتجارب المغامرات الرياضية، لتصميم وجهات مغامرات ورياضات برية وبحرية وجوية عالمية المستوى، متطلعةً إلى استقبال زوارنا وتشجيعهم على استكشاف خيارات المغامرات الرياضية المثيرة لدينا”.