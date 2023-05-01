مشهد إنساني .. البحرية السعودية تساعد معاقًا على صعود سفينة الإجلاء

موقف ومشهد إنساني عظيم جسده طاقم سفينة القوات البحرية الملكية السعودية “الدرعية” لإجلاء الرعايا من ميناء بورتسودان، حيث تم نقل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على كرسي (بلاستيك) من ميناء بورتسودان إلى عرض البحر على أحد القوارب برعاية واهتمام من ضباط وأفراد القوات البحرية الخاصة.

كما تم نقله من القارب إلى سطح سفينة “الدرعية” ليستقبله طاقم السفينة ويقدم له الرعاية الخاصة ولعائلته مع بقية الرعايا والذين تم إجلاؤهم.

ووثق مقطع فيديو، نشرته قناة “العربية”، أفراد البحرية السعودية وهم يساعدون مجموعة من الرعايا الأجانب في السودان على الصعود إلى سفينة جلالة الملك “الدرعية”؛ تمهيدًا لإجلائهم إلى مدينة جدة.

بينهم "معاق" على كرسي..

شاهد.. أفراد البحرية #السعودية يساعدون مجموعة من الرعايا الأجانب في #السودان على الصعود إلى سفينة جلالة الملك "الدرعية"؛ تمهيدا لإجلائهم إلى مدينة #جدة pic.twitter.com/ROmb7sBv5V — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 1, 2023

وأظهر الفيديو، أفراد البحرية السعودية وهم يساعدون مجموعة من الرعايا الأجانب في السودان على الصعود إلى سفينة جلالة الملك “الدرعية”، وكان بينهم عدد من كبار السن.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة.

سفينة عسكرية أمريكية

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت سفينة عسكرية أمريكية قادمة من السودان إلى ميناء جدة، وعلى متنها 308 أشخاص من 16 جنسية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة للمملكة.

ووصلت حتى الآن 26 سفينة إجلاء إلى جدة قادمة من السودان، كما وصلت 49 رحلة إجلاء جوية من بورتسودان إلى جدة.

جهود المملكة

يذكر أن المملكة تقدم نموذجًا يحتذى به في مد يد العون للرعايا الأجانب في عمليات الإجلاء وسط إشادات إقليمية ودولية واسعة النطاق، وذلك منذ اللحظة الأولى لصدور توجيهات القيادة بإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة من السودان.