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تولى تدريب الفريق في أكتوبر الماضي

مشوار موسيماني مع الأهلي حتى الصعود لـ دوري روشن

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ صباحاً
مشوار موسيماني مع الأهلي حتى الصعود لـ دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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نجح المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلال 7 أشهر في قيادة الأهلي وتصعيده إلى بطولة دوري روشن للمحترفين، بعد موسم من هبوطه لبطولة دوري يلو “دوري الدرجة الأولى السعودي”.

المدرب الجنوب إفريقي تولى مهمة تدريب الراقي في الخامس من أكتوبر الماضي، وهو في المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو، لكنه الآن قاد الراقي للمركز الأول برصيد 65 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الأخدود صاحب المركز الثاني.

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أرقام موسيماني مع الأهلي

وحقق موسيماني مع الراقي 17 فوزًا و6 تعادلات وتعرض فقط لخسارتين، ليضمن البطاقة الأولى للصعود إلى دوري روشن في الموسم المقبل 2023/ 2024.

وكان موسيماني تولى تدريب الراقي في أكتوبر الماضي خلفًا للأوروجوياني روبيرت سيبولدي.

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ويتواجد الراقي حاليًّا في صدارة دوري يلو برصيد 65 نقطة، وفي حال خسر الفيصلي أو تعادل اليوم الجمعة أمام فريق نجران، يتأكد صعود الراقي رسميًّا لدوري روشن للمحترفين، بعد غياب موسم كامل عن التواجد في دوري المحترفين، حيث هبط الراقي في نهاية موسم 2021/ 2022 إلى دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”.

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