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أصيب بجروح مميتة في الحادث قبل وفاته

مصرع ألماني قفز من نافذة مركز شرطة بأثينا

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
مصرع ألماني قفز من نافذة مركز شرطة بأثينا
المواطن - فريق التحرير

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قفز رجل ألماني من نافذة الطابق الأول من مركز شرطة أثينا المركزي في ميدان أومونيا باليونان.

جروح مميتة

وأصيب الرجل بجروح مميتة في الحادث، واعتقل الرجل في وقت متأخر أمس، حسبما ذكرت الإذاعة اليونانية الرسمية، اليوم، نقلًا عن الشرطة.

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وفتحت مديرية شرطة أثينا تحقيقًا، بعدما توفي الرجل، وسيحدد التحقيق كيف تمكن الرجل، الذي كان محتجزًا، من القفز من النافذة.

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