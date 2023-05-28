مصرع ألماني قفز من نافذة مركز شرطة بأثينا

قفز رجل ألماني من نافذة الطابق الأول من مركز شرطة أثينا المركزي في ميدان أومونيا باليونان.

جروح مميتة

وأصيب الرجل بجروح مميتة في الحادث، واعتقل الرجل في وقت متأخر أمس، حسبما ذكرت الإذاعة اليونانية الرسمية، اليوم، نقلًا عن الشرطة.

وفتحت مديرية شرطة أثينا تحقيقًا، بعدما توفي الرجل، وسيحدد التحقيق كيف تمكن الرجل، الذي كان محتجزًا، من القفز من النافذة.