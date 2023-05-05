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أثناء وجودها في مؤسسة تعليمية تديرها

مصرع رائدة المسرح السوداني خلال الاشتباكات

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٨ مساءً
مصرع رائدة المسرح السوداني خلال الاشتباكات
المواطن - فريق التحرير

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فقدت السودان رائدة المسرح وأول امرأة صعدت على الخشبة في البلاد، آسيا عبدالماجد، في تبادل لإطلاق النار شمال الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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تبادل إطلاق نار

ولفتت تقارير محلية إلى أن الممثلة الراحلة (80 عامًا) قتلت إثر تبادل لإطلاق النار بين الطرفين المتناحرين، خلال وجودها في المؤسسة التعليمية (روضة أطفال) التي تديرها في منطقة بحري بالعاصمة السودانية.

وبحسب تقارير، فقد اضطرت أسرتها لدفنها في ساحة المؤسسة التعليمية بسبب صعوبة نقل الجثة إلى المقبرة في ظل القتال الدائر بشوارع الخرطوم.

حياة الممثلة

وولدت الممثلة السودانية في أم درمان بالعاصمة الخرطوم عام 1943، واسمها الحقيقي هو آسيا محمد توم الطاهر الكتيابي، والاسم الآخر هو للشهرة الفنية فقط، كما يفعل العديد من الممثلين الذين يختارون اسمًا أسهل على الجمهور لتذكره.

والتحقت الراحلة بكلية المعلمات في أم درمان عام 1959، وعملت فيها كمعلمة بعد تخرجها، لتبدأ فصلًا أكاديميًّا لن تراوحه بالتزامن مع مجال الفن.

وآسيا عبدالماجد كانت أول امرأة سودانية تمثل على خشبة المسرح بمشاركتها في مسرحية “بامسيكا” عام 1965، والتي عُرضت على المسرح القومي بأم درمان.

انتقلت عام 1968 إلى مصر للدراسة بقسم التمثيل بأكاديمية الفنون المسرحية في القاهرة، وتخرجت منها عام 1972، وبحسب صحف سودانية، فقد زاملت خلال دراستها نجومًا مصريين مثل الراحل أحمد زكي، وأحمد ماهر، وسميرة محسن، وعفاف شعيب.

كما شاركت في أعمال مسرحية أخرى مثل شجرة الدر، وكليوباترا، وسندريلا، وأهل الكهف، إلى جانب أعمال مسرحية “البكاشين” للراحل الشهير فريد شوقي.

توفيق الحكيم

وقالت في حديث سابق مع “مجلة السودان” عام 2018: إنها كانت تحب بشدة أعمال الروائي المصري توفيق الحكيم.

كما قالت في حديث سابق لصحيفة “آخر لحظة” السودانية: إنها شاركت في عديد المهرجانات الفنية في ليبيا ولبنان والأردن والجزائر ومصر، وأضافت “أنها أول ممثلة في المسرح السوداني، ورائدة التمثيل السوداني”.

وأدارت آسيا عبدالماجد، مؤسسة تعليمية لرياض الأطفال في الخرطوم عام 1967، وكانت من أوائل تلك المؤسسات في البلاد، وحملت اسم “أم إيهاب” نسبة إلى ابنها.

تزوجت آسيا من الشاعر الكبير السوداني الكبير محمد مفتاح الفيتوري، وأنجبت منه تاج الدين (اسم شهرته إيهاب) وسولارا.

وخلال حكم الرئيس السوداني الأسبق، جعفر النميري، فُصلت آسيا من عملها بوزارة الثقافة والإعلام، بسبب مواقف زوجها المناهضة لنظام الحكم آنذاك.

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