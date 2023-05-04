مصرع فارسة أمريكية تحت أقدام حصانها بطريقة مروعة

كشفت تقارير إعلامية أن مراهقة أمريكية لقيت مصرعها، بعد تعرضها لحادث مأساوي، خلال مسابقة للفروسية، حيث سقط الحصان فوقها خلال إحدى جولات المسابقة.

تفاصيل الحادث

وذكر الاتحاد الأمريكي للفروسية، في بيان صادر عنه، أن هانا سيرفاس البالغة من العمر 15 عامًا تعرضت لحادث مميت، أثناء مشاركتها في الحدث الذي أقيم في فينيسيا بولاية فلوريدا.

وأردف الاتحاد أن الفتاة كانت تركب جوادًا يبلغ من العمر 12 عامًا يُدعى كواكس 2، عندما وقع الحادث.

تعثر الحصان

وأثناء المسابقة، تعثر الحصان وتعرض لسقوط دوراني؛ ما تسبب في سقوط كل من الحصان وسيرفاس على الأرض.

وسقط الحصان فوق المراهقة وعلى رأسها، فانتقل فريق الطوارئ الطبية على الفور، ونقلت هانا إلى المستشفى، حيث أعلن وفاتها.

واختتم الاتحاد الأمريكي للفروسية، أن الحصان لم يصب بأذى في الحادث.