مصرع وإصابة 20 باكستانيًّا في انهيار جليدي

تسبب انهيار جليدي، وقع نتيجة الأمطار الغزيرة في منطقة جيلجيت بالتستان شمالي باكستان في مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

حصار عشرات

ووفقًا لوسائل الإعلام، أفاد أحد الموظفين في المنطقة، بأن ثمة مخاوف من حصار عشرات الأشخاص تحت الأنقاض.

وأردف بأن فرق الإنقاذ تسعى جاهدة إلى انتشالهم بالرغم من سوء الأحوال الجوية وضعف البنية التحتية للطرق في منطقة أستور النائية حيث وقع الانهيار الجليدي.

واختتم أن البدو كانوا في طريقهم إلى ناحية أستور قادمين من شطر كشمير الخاضع للسيطرة الباكستانية، من أجل العثور على حقول للرعي.