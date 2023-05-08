مصرع 12 شخصًا في تصادم جماعي للسيارات بتركيا

كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن وفاة 12 شخصًا جراء حادث تصادم شاحنتين بعدد من السيارات في ولاية هطاي جنوبي البلاد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “الأناضول” التركية، أمس الأحد.

إصابة 31 شخصًا

وأضاف قوجة، في تصريح صحفي: إن الحادث أدى أيضًا إلى إصابة 31 شخصًا، بينهم 3 في حالة حرجة.

ووقع الحادث على الطريق الواصل بين مدينتي أنطاكية وإسكندرون، حيث اصطدمت شاحنة بأخرى للسحب؛ ما أدى إلى جنوح الشاحنة ودخولها إلى الطريق المقابل وارتطامها بـ11 سيارة.

وتوجه عدد كبير من سيارات الإسعاف والإطفاء والدرك إلى مكان الحادث.