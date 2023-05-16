Icon

توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق Icon الحمراني: إذا كانت مصاريف أسرتك أكثر من 4500 ريال فأنت مبذر Icon المملكة أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في أكثر الرياضات ربحًا بالعالم Icon طقس الثلاثاء .. أمطار على 5 مناطق Icon الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون Icon مصرع 6 أشخاص في حريق هائل بنيوزيلندا Icon متعافية من الإدمان: كنت أبغي أسرق ذهب بنتي وأبيعه Icon لقطات بطائرة مُسيرة تكشف حالة دمار بغزة بعد الهدنة Icon اعتراض مقاتلات ألمانية وفرنسية اقتربت من الحدود الروسية Icon أبرز طرق الاحتيال في تأجير الشقق تلبيس الطواقي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وصفه رئيس الوزراء بمأساة مطلقة

مصرع 6 أشخاص في حريق هائل بنيوزيلندا

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
مصرع 6 أشخاص في حريق هائل بنيوزيلندا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريس هيبكنز، أن ستّة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حريق اندلع في نُزل بوسط ويلينغتون صباح الثلاثاء.

مأساة مطلقة

وتابع هيبكنز قائلًا: إنها مأساة مطلقة، مضيفًا أنه من المرجح أن يكون هناك أكثر من ستة قتلى.

قد يهمّك أيضاً
35 وظيفة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

35 وظيفة بمركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

حريق ضخم يدمر المحال التجارية في سوق أم درمان

حريق ضخم يدمر المحال التجارية في سوق أم درمان

قد يهمّك أيضاً
انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا

انطلاق الجولة الـ27 من دوري روشن بـ4 مباريات غدًا

الهلال يطمح لفض شراكته مع الاتحاد

الهلال يطمح لفض شراكته مع الاتحاد

وأوضحت فرق الإطفاء أنه تم إنقاذ 52 شخصًا، بعضهم لجأ إلى سطح النزل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها
الرياضة

خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها

الرياضة
كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس
العالم

كوريا الشمالية تطلق قمرًا صناعيًّا للتجسس

العالم
منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي
الرياضة

منافسة مشتعلة بدوري الدرجة الأولى السعودي

الرياضة
غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء العالقين في السودان
السعودية اليوم

غريفيث: أشكر السعودية على جهودها في إجلاء...

السعودية اليوم
أمطار إبريل بالسعودية الأعلى منذ 40 عامًا
السعودية اليوم

أمطار إبريل بالسعودية الأعلى منذ 40 عامًا

السعودية اليوم
كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر وثائق البنتاجون
العالم

كشف هوية جندية أمريكية ساهمت في نشر...

العالم
مركز الفلك الدولي: العيد السبت
السعودية اليوم

مركز الفلك الدولي: العيد السبت

السعودية اليوم
الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177 براءة اختراع خلال 2022
السعودية اليوم

الثامنة عالميًا.. جامعة الملك عبدالعزيز تسجّل 177...

السعودية اليوم