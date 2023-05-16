مصرع 6 أشخاص في حريق هائل بنيوزيلندا

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أكد رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريس هيبكنز، أن ستّة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حريق اندلع في نُزل بوسط ويلينغتون صباح الثلاثاء.
وتابع هيبكنز قائلًا: إنها مأساة مطلقة، مضيفًا أنه من المرجح أن يكون هناك أكثر من ستة قتلى.
وأوضحت فرق الإطفاء أنه تم إنقاذ 52 شخصًا، بعضهم لجأ إلى سطح النزل.