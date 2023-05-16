مصرع 6 أشخاص في حريق هائل بنيوزيلندا

أكد رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريس هيبكنز، أن ستّة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حريق اندلع في نُزل بوسط ويلينغتون صباح الثلاثاء.

مأساة مطلقة

وتابع هيبكنز قائلًا: إنها مأساة مطلقة، مضيفًا أنه من المرجح أن يكون هناك أكثر من ستة قتلى.

وأوضحت فرق الإطفاء أنه تم إنقاذ 52 شخصًا، بعضهم لجأ إلى سطح النزل.