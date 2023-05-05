مصر تستخدم الـ VAR في امتحانات الثانوية العامة ضبط مروج حشيش بالجوف وإحباط تهريب 200 كيلو قات في جازان قناة رياضية تعتذر إلى النصر إجلاء السكان بغواتيمالا بعد ثوران بركان وارتفاع الرماد لـ 6 كم عبدالرحمن بن مساعد يطمئن محبيه بعد تماثله للشفاء: عاجز عن شكركم القوات البحرية تنفذ 19 عملية إجلاء بحري من السودان إلى السعودية وفاة المصور هاني الزهراني إثر سقوطه من أعلى جبال السودة التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وبيراميدز 250 ألف ريال عقوبة تقديم خدمات بريدية دون ترخيص رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي المرشح المفضل لقيادة المنتخب
كشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم تشغيل تقنية الفيديو الشهيرة بـ “VAR” داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، هذا العام.
وأعلن وزير التعليم المصري، خلال مؤتمر صحفي، عن مزايا هذه التقنية، مؤكدًا أنها ستساعد اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة في متابعة اللجان بشكل لحظي، وضبط أي محاولات للغش.
وتابع أنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب، قبل وبعد دخولهم للجان، لافتًا إلى أن حيازة الهاتف حتى وهو مغلق جريمة تستوجب رسوب الطالب سنة كاملة.