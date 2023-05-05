مصر تستخدم الـ VAR في امتحانات الثانوية العامة

كشف وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم تشغيل تقنية الفيديو الشهيرة بـ “VAR” داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، هذا العام.

مزايا التقنية

وأعلن وزير التعليم المصري، خلال مؤتمر صحفي، عن مزايا هذه التقنية، مؤكدًا أنها ستساعد اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة في متابعة اللجان بشكل لحظي، وضبط أي محاولات للغش.

وتابع أنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب، قبل وبعد دخولهم للجان، لافتًا إلى أن حيازة الهاتف حتى وهو مغلق جريمة تستوجب رسوب الطالب سنة كاملة.