مصر: نتطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة

قال وزير الخارجية سامح شكري إن الأزمة السورية امتدت تبعاتها إلى سائر أنحاء المنطقة والعالم، مضيفًا أن السبيل الوحيد للتسوية السورية هو الحل السياسي دون إملاءات خارجية وتدخلات عقَّدت الأزمة.

تفعيل الدور العربي

وأضاف: لا بد من تفعيل الدور العربي لتسوية قضايانا بأنفسنا، موضحًا أن انضمام سوريا إلى البيان الختامي لاجتماع عمان تطور إيجابي.

ولفت إلى تطلعه إلى مواصلة تطبيق الخطوات التنفيذية لاجتماع عمان، داعيًا الحكومة السورية للمسؤولية الرئيسية للوصول للحل السياسي للأزمة.

طي الصفحة الحزينة

كما حث شكري الحكومة السورية على العمل على إعادة اللاجئين السوريين في الخارج، معربًا عن التطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة.

ويُذكر أن الجامعة العربية وضعت مشروع قرار يفيد باستئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات الجامعة اعتبارًا من 7 مايو المقبل، كما ورد أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على عودة مشروطة لسوريا، بحسب قناة العربية.

وجاء ذلك أثناء عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة اليوم الأحد، من أجل بحث الأزمة السودانية وإعادة سوريا إلى الحضن العربي.