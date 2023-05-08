مصفاة أرامكو موبيل تعلن تفاصيل برنامج التدريب التعاوني 2023م

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) فتح باب التسجيل في برنامج التدريب التعاوني 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرنامج:

– برنامج التدريب التعاوني 2023م.

التخصصات الهندسية:

– الميكانيكية.

– الكهربائية.

– الأجهزة الدقيقة.

– الكيميائية.

– الأنظمة.

التخصصات الإدارية والتقنية:

– المالية والمحاسبة.

– الموارد البشرية.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة سلسلة الإمداد.

– تقنية المعلومات.

أسئلة متكررة:



– أين سيكون موقع التدريب؟

– موقع التدريب سيكون في شركة سامرف – ينبع الصناعية.

– هل توفر الشركة سكن أو مواصلات؟

– الشركة لا توفر سكن أو مواصلات للمتدربين.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.

2- يجب أن يكون المتقدم في آخر سنة دراسية أو قد أكمل 6 فصول دراسية.

3- لا يقل المعدل التراكمي عن 2.2 من 4.00 / 3.0 من 5.00.

تفاصيل:

اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا