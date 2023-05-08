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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

مصفاة أرامكو موبيل تعلن تفاصيل برنامج التدريب التعاوني 2023م

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٤ مساءً
مصفاة أرامكو موبيل تعلن تفاصيل برنامج التدريب التعاوني 2023م
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) فتح باب التسجيل في برنامج التدريب التعاوني 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرنامج:

– برنامج التدريب التعاوني 2023م.

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التخصصات الهندسية:

– الميكانيكية.
– الكهربائية.
– الأجهزة الدقيقة.
– الكيميائية.
– الأنظمة.

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التخصصات الإدارية والتقنية:

– المالية والمحاسبة.
– الموارد البشرية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة سلسلة الإمداد.
– تقنية المعلومات.

أسئلة متكررة:

– أين سيكون موقع التدريب؟

– موقع التدريب سيكون في شركة سامرف – ينبع الصناعية.

– هل توفر الشركة سكن أو مواصلات؟

– الشركة لا توفر سكن أو مواصلات للمتدربين.

الشروط:

1- سعودي الجنسية.
2- يجب أن يكون المتقدم في آخر سنة دراسية أو قد أكمل 6 فصول دراسية.
3- لا يقل المعدل التراكمي عن 2.2 من 4.00 / 3.0 من 5.00.

تفاصيل:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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