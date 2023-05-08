مصفاة أرامكو موبيل تعلن تفاصيل برنامج التدريب التعاوني 2023م بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. انطلاق الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي ومطالب المعلمين والمعلمات مروجو الحشيش والإمفيتامين في جدة والباحة بقبضة الأمن لحظة سقوط طائرة ميغ-21 فوق منزل بالهند ضبط مواطن و3 يمنيين لتهريبهم القات في جازان وعسير المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ينظم ورشة عن الملكية الفكرية الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على العمالة المنزلية مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير الجدل وول ستريت: عودة سوريا خطوة تؤكد رفض المصالح الأمريكية بالمنطقة
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة (سامرف) فتح باب التسجيل في برنامج التدريب التعاوني 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– برنامج التدريب التعاوني 2023م.
– الميكانيكية.
– الكهربائية.
– الأجهزة الدقيقة.
– الكيميائية.
– الأنظمة.
– المالية والمحاسبة.
– الموارد البشرية.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة سلسلة الإمداد.
– تقنية المعلومات.
– أين سيكون موقع التدريب؟
– موقع التدريب سيكون في شركة سامرف – ينبع الصناعية.
– هل توفر الشركة سكن أو مواصلات؟
– الشركة لا توفر سكن أو مواصلات للمتدربين.
1- سعودي الجنسية.
2- يجب أن يكون المتقدم في آخر سنة دراسية أو قد أكمل 6 فصول دراسية.
3- لا يقل المعدل التراكمي عن 2.2 من 4.00 / 3.0 من 5.00.
تفاصيل:
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– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م.
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