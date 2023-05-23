Icon

رجوة تغالب دموعها أثناء كلمة الملكة رانيا Icon رئيس Real Madrid يتوعد رابطة الدوري الإسباني Icon روسيا: هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة بيلغورود Icon إحباط عمليتي تهريب وترويج للمخدرات بجازان والشرقية Icon مشاهد من أمطار وبرد وجريان الأودية في باحة ربيعة بأبها Icon المال ينفد من أمريكا والتخلف عن سداد الديون صار وشيكًا Icon مصممة أزياء سعودية تكشف تفاصيل فستان رجوة آل سيف Icon لقطات لجريان السيول بالطائف بعد الأمطار الغزيرة Icon إصابة 3 أشخاص جراء حريق لحظي في مطعم بالرياض Icon CNN تكشف خطبة جيف بيزوس ولورين سانشيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
العالم
حصاد اليوم
تصميم نجدي يعكس قصة حب ولي العهد لعروسته

مصممة أزياء سعودية تكشف تفاصيل فستان رجوة آل سيف

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
مصممة أزياء سعودية تكشف تفاصيل فستان رجوة آل سيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت هنيدة الصيرفي مصممة الأزياء السعودية، تفاصيل فستان حناء الآنسة رجوة آل سيف عروس الملك حسين بن عبدالله والذي زينته بتصماميم مستوحاة من التراث النجدي.

قد يهمّك أيضاً
الرواق السعودي بناء تاريخي يشهده المسجد الحرام

الرواق السعودي بناء تاريخي يشهده المسجد الحرام

عالم فيروسات يطلق تحذيرًا رغم انتهاء جائحة كورونا

عالم فيروسات يطلق تحذيرًا رغم انتهاء جائحة كورونا

قصة ثوب رجوة

وروت مصممة الأزياء السعودية، عبر فيديو منشور عل قناة المملكة بتويتر، قصة تفصيله وأبرز رموزه من السبع المثاني إلى بيت شعر لأبي القاسم الشابي.

قد يهمّك أيضاً
الأمراض غير المعدية تكبد اقتصادات الخليج خسائر بـ 100 مليار دولار

الأمراض غير المعدية تكبد اقتصادات الخليج خسائر بـ 100 مليار دولار

فيضانات جامحة تجتاح الصومال بعد موجة جفاف حادة 

فيضانات جامحة تجتاح الصومال بعد موجة جفاف حادة 

وقالت هنيدة أنها تشعر بالفخر لكونها جزءًا من هذا الحدث الملكي التاريخي المميز، مشيرة إلى أن الفستان يروي تتويج قصة الحب بين رجوة آل سيف والأمير الحسين بن عبدالله، يدمج بين الهوية السعودية والأردنية من ناحية الأزياء والثقافة، كما يعكس شخصية الآنسة رجوة اللطيفة والحيوية والجميلة.

التراث النجدي

وأوضحت المصممة أنها استوحت تصميمها من الثوب النجدي أو الثوب السحابي، وهو من الأزياء التراثية السعودية، ومشهور بطول الكم الذي يتحول لطرحة العروس.

وأضافت المصممة أنها حرصت على أن يحمل الثوب النجمة الموجودة في العلم الأردني التي ترمز لسورة الفاتحة، وكذلك شكل النخلة من السعودية التي ترمز إلى عصب الحياة والخير والعطاء، وهو جزء من شخصية رجوة، على حد تعبيرها.

كلمات على ثوب رجوة

وأردفت المصممة السعودية أنها خطت على الفستان كلمات لشاعر تونسي يقول فيها “أراك فتحلو لدي الحياة.. “، لتعبر عن قصة حب ولي العهد لخطيبته رجوة.

وأشارت إلى أن المواد التي صنع منها الفستان هي الخيوط الذهبية والحرير، وكذا خيوط القصب والكنتيل المشهورة في الأثواب النجدية، كما طبعت عليه رسومات وأشكالا نباتية وهندسة وزخارف مستوحاة من الثقافة السعودية والأردنية المبهجة، لتوصل معنى هذا الزواج المبارك.

أشهر مصممي الأزياء

كما عملت المصممة على تطوير الفستان من ثوب تراثي إلى ثوب يناسب شخصية رجوة التي تحاكي فيه بنات جيلها.

وتعد هنيدة الصيرفي أحد أشهر المصممين العرب، التي وصلت للعالمية بعد تعيينها كأول سفيرة في المملكة العربية السعودية لعلامة “شوبارد” الشهيرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول
الرياضة

الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول

الرياضة
تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج
العالم

تعطل صاروخ سويدي وسقوطه في النرويج

العالم
العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019
آخر الاخبار

العدالة يسعى لتحقيق رقم غائب منذ 2019

آخر الاخبار
جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي
آخر الاخبار

جلسة حاسمة بين رئيس الريال وأنشيلوتي

آخر الاخبار
باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في الرياض
أخبار أمنية

باكستاني يروج أقراصًا خاضعة للتداول الطبي في...

أخبار أمنية
الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد
آخر الاخبار

الهلال يفقد جانغ وكويلار أمام الاتحاد

آخر الاخبار
أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات
السعودية اليوم

أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة...

السعودية اليوم
كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك بـ الدوري السعودي
الرياضة

كريم البركاوي رابع أسرع لاعب يسجل هاتريك...

الرياضة