مصممة أزياء سعودية تكشف تفاصيل فستان رجوة آل سيف

كشفت هنيدة الصيرفي مصممة الأزياء السعودية، تفاصيل فستان حناء الآنسة رجوة آل سيف عروس الملك حسين بن عبدالله والذي زينته بتصماميم مستوحاة من التراث النجدي.

قصة ثوب رجوة

وروت مصممة الأزياء السعودية، عبر فيديو منشور عل قناة المملكة بتويتر، قصة تفصيله وأبرز رموزه من السبع المثاني إلى بيت شعر لأبي القاسم الشابي.

وقالت هنيدة أنها تشعر بالفخر لكونها جزءًا من هذا الحدث الملكي التاريخي المميز، مشيرة إلى أن الفستان يروي تتويج قصة الحب بين رجوة آل سيف والأمير الحسين بن عبدالله، يدمج بين الهوية السعودية والأردنية من ناحية الأزياء والثقافة، كما يعكس شخصية الآنسة رجوة اللطيفة والحيوية والجميلة.

التراث النجدي

وأوضحت المصممة أنها استوحت تصميمها من الثوب النجدي أو الثوب السحابي، وهو من الأزياء التراثية السعودية، ومشهور بطول الكم الذي يتحول لطرحة العروس.

وأضافت المصممة أنها حرصت على أن يحمل الثوب النجمة الموجودة في العلم الأردني التي ترمز لسورة الفاتحة، وكذلك شكل النخلة من السعودية التي ترمز إلى عصب الحياة والخير والعطاء، وهو جزء من شخصية رجوة، على حد تعبيرها.

كلمات على ثوب رجوة

وأردفت المصممة السعودية أنها خطت على الفستان كلمات لشاعر تونسي يقول فيها “أراك فتحلو لدي الحياة.. “، لتعبر عن قصة حب ولي العهد لخطيبته رجوة.

وأشارت إلى أن المواد التي صنع منها الفستان هي الخيوط الذهبية والحرير، وكذا خيوط القصب والكنتيل المشهورة في الأثواب النجدية، كما طبعت عليه رسومات وأشكالا نباتية وهندسة وزخارف مستوحاة من الثقافة السعودية والأردنية المبهجة، لتوصل معنى هذا الزواج المبارك.

"تصميم يعكس قصة حب ولي العهد والآنسة رجوة"…

هنيدة الصيرفي مصممة فستان حناء الآنسة رجوة تروي قصة تفصيله وأبرز رموزه من السبع المثاني إلى بيت شعر لأبي القاسم الشابي #نفرح_بالحسين #الأمير_الحسين #زفاف_ولي_العهد #الزفاف_الملكي #الملكة_رانيا #رجوة_آل_سيف #هنا_المملكة pic.twitter.com/n4MyLDr0UH — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 23, 2023

أشهر مصممي الأزياء

كما عملت المصممة على تطوير الفستان من ثوب تراثي إلى ثوب يناسب شخصية رجوة التي تحاكي فيه بنات جيلها.

وتعد هنيدة الصيرفي أحد أشهر المصممين العرب، التي وصلت للعالمية بعد تعيينها كأول سفيرة في المملكة العربية السعودية لعلامة “شوبارد” الشهيرة.