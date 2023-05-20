مصير عبدالمجيد الصليهم من المشاركة أمام الشباب

كشفت تقارير إعلامية آخر تطورات مشاركة اللاعب عبدالمجيد الصليهم في مباراة النصر والشباب مساء الثلاثاء المقبل في دوري روشن السعودي.

وكان الصليهم تعرض للإصابة في مباراة الطائي مساء الثلاثاء الماضي، حيث قال الإعلامي عبدالعزيز العصيمي المقرب من أصفر الرياض عبر حسابه في “تويتر”: “أظهرت الفحوصات سلامة الكابتن عبدالمجيد الصليهم بعد شعوره ببعض الألم بالقدم في اللقاء السابق وسيكون جاهز للقادم مع زملائه. بالسلامة للكابتن عبدالمجيد وسلامة نجوم العالمي”.

طرح تذاكر الديربي

وبالأمس، أعلن حساب ملعب “الأول بارك” معقل نادي النصر، عن طرح تذاكر مباراة النصر والشباب التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 28 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستبدأ مباراة النصر والشباب في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأول بارك، حيث تُنقل عبر قنوات SSC1 SD , SSC 1 HD, SHAHID VIP.

وكان النصر فاز على نادي الطائي بنتيجة 2/ 0 في الجولة الـ27 من دوري روشن، بينما خسر الشباب أمام الوحدة بهدف دون رد.