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يتم استخدامها وإيقافها تحت إشراف طبي

مضادات الاكتئاب قد تصل بالمريض للانتحار

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
مضادات الاكتئاب قد تصل بالمريض للانتحار
المواطن - فريق التحرير

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أكد مجدي جمل الليل، أخصائي السموم، أن مضادات الاكتئاب قد تصل بالمريض للانتحار.

إشراف طبي

وتابع عضو الجمعية السعودية للسموم، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سيدتي المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن مضادات الاكتئاب يتم استخدامها وإيقافها تحت إشراف طبي؛ لأنها تتضمن آثارًا جانبية.

واسترسل أخصائي المختبرات والسموم والأحياء الدقيقة، أن أغلب مضادات الاكتئاب غير مدرجة ضمن المواد المخدرة، ولا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها، لكن استخدامها يتم بشكل مقنن.

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