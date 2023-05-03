وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون مضادات الاكتئاب قد تصل بالمريض للانتحار وظائف شاغرة في شركة الفنار إصابات بإطلاق نار بولاية جورجيا والشرطة تدعو المواطنين للاحتماء وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة لدى روشن العقارية في 3 مدن يحق لجهة العمل فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه الأمفيتامين الهلال يعرض 500 مليون دولار لضم ميسي وشرط وحيد لإتمام الصفقة غرق أكثر من 100 شخص في رواندا بسبب الفيضانات لحظة وصول طائرة مارتن غريفيث إلى جدة
أكد مجدي جمل الليل، أخصائي السموم، أن مضادات الاكتئاب قد تصل بالمريض للانتحار.
أخصائي أول سموم مجدي جمل الليل : مضادات الاكتئاب عالم كبير جدا وتستخدم ويتم إيقافها بإشراف طبي .. وقد تصل بالمريض للانتحار @majdigood#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/KSpeJGEYlF
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 3, 2023
وتابع عضو الجمعية السعودية للسموم، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج سيدتي المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن مضادات الاكتئاب يتم استخدامها وإيقافها تحت إشراف طبي؛ لأنها تتضمن آثارًا جانبية.
واسترسل أخصائي المختبرات والسموم والأحياء الدقيقة، أن أغلب مضادات الاكتئاب غير مدرجة ضمن المواد المخدرة، ولا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأنها، لكن استخدامها يتم بشكل مقنن.