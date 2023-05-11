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غالبيتهم من العمالة المنزلية

مطار الكويت يمنع دخول 25 وافدًا فلبينيًا

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
مطار الكويت يمنع دخول 25 وافدًا فلبينيًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت مصادر مطلعة أنه تم منع دخول نحو 25 وافداً من العمالة الفيلبينية إلى البلاد من حاملي التأشيرات، بعد وصولهم إلى مطار الكويت، غالبيتهم من العمالة المنزلية.

وقالت المصادر لصحيفة “الراي الكويتية” إن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات وزارة الداخلية للإدارة العامة للطيران المدني التي كانت عممت بدورها أيضاً، بعدم قبول أي راكب من الجنسية الفيلبينية حتى وإن كان لديه تأشيرة مسبقة، والسماح فقط لمن لديه إقامة صالحة في الكويت.

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ويأتي ذلك، بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بوقف إصدار التأشيرات للعمالة الفيلبينية لعدم التزام مانيلا بالاتفاقية الثنائية المُوقّعة مع الكويت في شأن العمالة

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