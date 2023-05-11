مطار الملك فهد بالدمام يدخل قائمة أعلى حرارة عالميًا

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دخل مطار الملك فهد في الدمام، قائمة أعلى درجات حرارة مسجلة عالميًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.
وأوضح المسند أن مطار الملك فهد في الدمام دخل قائمة أعلى درجات حرارة مسجلة عالميًا، حيث سجلت درجة الحرارة الكبرى ظهر أمس 44 درجة مئوية، وفقًا لموقع “EldoradoWeather” المتخصص.
وحسب الموقع، احتلت مدينة تشاوك بميانمار المركز الأول بتسجيل 45.7 درجة مئوية، تلتها مدينة تشوار بباكستان بـ 45.4، فيما كان مطار الملك فهد في المركز الـ 14 بتسجيل 44 درجة مئوية.