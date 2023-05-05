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مطالبات في جنوب إفريقيا باستعادة الماس في التاج البريطاني

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
مطالبات في جنوب إفريقيا باستعادة الماس في التاج البريطاني
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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دعا بعض مواطني جنوب إفريقيا بريطانيا إلى إعادة أكبر ماسة في العالم، والمعروفة باسم نجمة إفريقيا، والموجودة في الصولجان الملكي الذي سيحمله الملك تشارلز الثالث عند تتويجه يوم السبت.

تعرضت للنهب في الحقبة الاستعمارية

وبحسب وكالة رويترز، تم اكتشاف الماسة التي تزن 530 قيراطًا، في جنوب إفريقيا عام 1905 وقدمته الحكومة الاستعمارية في البلاد، التي كانت آنذاك تحت الحكم البريطاني إلى الملكية البريطانية.

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الآن وسط محادثة عالمية حول إعادة الأعمال الفنية والمصنوعات اليدوية التي تعرضت للنهب خلال الحقبة الاستعمارية، يدعو بعض سكان جنوب إفريقيا إلى إعادة الماسة.

مطالبات في جنوب أفريقيا باستعادة الماس في التاج البريطاني

قال موثوسي كامانجا، المحامي والناشط في جوهانسبرج الذي روج لعريضة المطالبة عبر الإنترنت التي جمعت حوالي 8000 توقيع: يجب أن يأتي الماس إلى جنوب إفريقيا، يجب أن يكون علامة على فخرنا وتراثنا وثقافتنا.

ألماسة كولينان

وتابع: أعتقد بشكل عام أن الشعوب الإفريقية بدأت تدرك أن إنهاء الاستعمار لا يعني فقط السماح للناس بالحريات المعينة، ولكن أيضًا استعادة ما تم مصادرته منا، ويُعرف الماس الموجود في الصولجان رسميًا باسم كولينان الأول، وقد تم قطعه من ألماس كولينان، وهو حجر يبلغ 3100 قيراط تم استخراجه بالقرب من بريتوريا.

مطالبات في جنوب أفريقيا باستعادة الماس في التاج البريطاني

تم قطع الماس الأصغر من نفس الحجر، والمعروف باسم كولينان 2، في تاج إمبريال ستيت الذي يرتديه الملوك البريطانيون في المناسبات الاحتفالية، وذلك إلى جانب الصولجان الذي يتم الاحتفاظ به مع جواهر التاج الأخرى في برج لندن.

يتم عرض نسخة طبق الأصل من ألماسة كولينان بأكملها، وهي بحجم قبضة الرجل تقريبًا، في متحف كيب تاون للماس.

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