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أصبحت سجونًا وخرجت عن النقطة الأساسية

مطلب بإزالة أسوار المنازل: لا تحقق الخصوصية وتشوه المدن

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ مساءً
مطلب بإزالة أسوار المنازل: لا تحقق الخصوصية وتشوه المدن
المواطن - فريق التحرير

كشف المعماري ومصمم مشاريع الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن جنيدب، سلبيات أسوار المنازل، في ظل مطالبات الكثير من المعماريين بإزالتها.

كارثة عمرانية

وقال ابن جنيدب، خلال تصريحاته مع برنامج يا هلا: إن السور ليس موضوعًا ثانويًّا، وما هو إلا نتيجة لتشوهات أخرى، فهو كارثة عمرانية للمدن.

ولفت المعماري إلى أن السور لا يحقق خصوصية ولا شيء، والدليل أن جارك يكشف الحوش الخاص بك، لذلك فإن السور أنهى الخصوصية ويسبب إشكاليات ضخمة.

وأضاف: من الناحية المعمارية، الحوش الموجود في المقدمة لا تستطيع أن تستخدمه إلا من خلال رفع السور من الجانبين، ولكن لا يُسمح لك بذلك.

البيوت الجاهزة

واستطرد: البداية كانت عندما جاء نموذج أيام أرامكو للبيوت الجاهزة، كان في تحديد بسيط جدًّا للفراغ، لم يكن الهدف منها عمل سور.

تشويه المدن

وأكمل: بعدها نُقل النموذج لجدة، وانفرط الموضوع، وأصبحت هذه الأسوار سجونًا وخرجت عن النقطة الأساسية، حيث أدى ذلك لتشويه المدن والمباني.

وأردف: على المستوى العمراني، الشارع له واجهة، لكن تحولت هذه الواجهة إلى أسوار، بعد أن كان المبنى هو المحدد الرئيسي للشارع.

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