مطلب بإزالة أسوار المنازل: لا تحقق الخصوصية وتشوه المدن نقص في الجنود داخل الجيش الأمريكي بسبب الوباء مقترح بإزالة أغلب الإشارات الضوئية في حفر الباطن هدف لـ برشلونة ضد أوساسونا يقربه من التتويج بالدوري الإسباني صدمة تنتظر مدير مدرسة داخل حاوية قمامة بأمريكا المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار غدًا وظائف شاغرة لدى مجموعة Serco الدعم السريع: لم نوافق على هدنة الأسبوع حتى الآن فيا رياض تحفة بطراز سلماني تضم 7 صالات سينما التعادل الإيجابي عنوان الشوط الأول بين الخليج والاتفاق
كشف المعماري ومصمم مشاريع الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن جنيدب، سلبيات أسوار المنازل، في ظل مطالبات الكثير من المعماريين بإزالتها.
معماريون يطالبون بإزالة أسوار المنازل.. قبح و لاحاجة لها..
د.عبدالله بن جنيدب: لا يحقق الخصوصية، وهذه أبرز سلبياته #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/UQPU2vIjSyقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 2, 2023
وقال ابن جنيدب، خلال تصريحاته مع برنامج يا هلا: إن السور ليس موضوعًا ثانويًّا، وما هو إلا نتيجة لتشوهات أخرى، فهو كارثة عمرانية للمدن.
ولفت المعماري إلى أن السور لا يحقق خصوصية ولا شيء، والدليل أن جارك يكشف الحوش الخاص بك، لذلك فإن السور أنهى الخصوصية ويسبب إشكاليات ضخمة.
وأضاف: من الناحية المعمارية، الحوش الموجود في المقدمة لا تستطيع أن تستخدمه إلا من خلال رفع السور من الجانبين، ولكن لا يُسمح لك بذلك.
واستطرد: البداية كانت عندما جاء نموذج أيام أرامكو للبيوت الجاهزة، كان في تحديد بسيط جدًّا للفراغ، لم يكن الهدف منها عمل سور.
وأكمل: بعدها نُقل النموذج لجدة، وانفرط الموضوع، وأصبحت هذه الأسوار سجونًا وخرجت عن النقطة الأساسية، حيث أدى ذلك لتشويه المدن والمباني.
وأردف: على المستوى العمراني، الشارع له واجهة، لكن تحولت هذه الواجهة إلى أسوار، بعد أن كان المبنى هو المحدد الرئيسي للشارع.