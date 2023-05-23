مطلب بوقف عرض الأفلام الوافدة: تخلق رموزًا إجرامية

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طالب عبدالرحمن القراش، عضو برنامج الأمان الأسري الوطني، بوقف عرض الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام على المنصات السعودية، مشيرًا إلى أنها تصنع رموزًا من المجرمين.
وأضاف القراش، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية: إحياء الرقيب الذاتي داخل أطفالنا وشبابنا أهم عامل لحمايتهم من الإدمان.
وتابع: للأسف هناك مسلسلات وأفلام تخلق رموزًا فنية إجرامية وتبرر لهم ما يفعلون، وتدعو المشاهد للتعاطف معهم.
عبدالرحمن القراش (عضو برنامج الأمان الأسري الوطني): المسلسلات والأفلام الوافدة هي التي تصنع رموز من المجرمين، ونطالب بعدم عرضها على منصاتنا الرقمية#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Bd4yAHZU9W
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 22, 2023