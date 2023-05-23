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الرقيب الذاتي داخل الشباب أهم عامل لحمايتهم

مطلب بوقف عرض الأفلام الوافدة: تخلق رموزًا إجرامية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
مطلب بوقف عرض الأفلام الوافدة: تخلق رموزًا إجرامية
المواطن - فريق التحرير

طالب عبدالرحمن القراش، عضو برنامج الأمان الأسري الوطني، بوقف عرض الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام على المنصات السعودية، مشيرًا إلى أنها تصنع رموزًا من المجرمين.

الرقيب الذاتي

وأضاف القراش، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على روتانا خليجية: إحياء الرقيب الذاتي داخل أطفالنا وشبابنا أهم عامل لحمايتهم من الإدمان.

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رموز فنية

وتابع: للأسف هناك مسلسلات وأفلام تخلق رموزًا فنية إجرامية وتبرر لهم ما يفعلون، وتدعو المشاهد للتعاطف معهم.

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