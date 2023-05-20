معاناة كوزمين كونترا مستمرة ضد الهلال

فشل المدير الفني لفريق ضمك، الروماني كوزمين كونترا في تحقيق فوزه الأول أمام الهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

خسارة ضمك ضد الهلال

ولعب ضمك ضد الهلال بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدف دون رد.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 32 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الهلال إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثالث.

كوزمين كونترا يُعاني

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عادته بحرمان كوزمين كونترا من إحراز أي نقطة أمامه ضمن منافسات الدوري، حيث سبق وواجه مرتين خلال قيادته الاتحاد الموسم الماضي، بجانب مباراة الأمس.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة كوزمين كونترا ضد الهلال في مباراة الدور الأول بالموسم الماضي التي أُقيمت في الرياض بهدفين مقابل هدف، كما خسر إيابًا في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكانت تبحث كتيبة كوزمين كونترا عن الفوز في مباراة الهلال، من أجل ضمان البقاء في دوري روشن السعودي في الموسم المقبل، حيث يحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى نقطتين فقط، لضمان الاستمرار وسط الكبار.