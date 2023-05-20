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بعد تلقيه الخسارة الثالثة

معاناة كوزمين كونترا مستمرة ضد الهلال

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
معاناة كوزمين كونترا مستمرة ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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فشل المدير الفني لفريق ضمك، الروماني كوزمين كونترا في تحقيق فوزه الأول أمام الهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

خسارة ضمك ضد الهلال

ولعب ضمك ضد الهلال بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدف دون رد.

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وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 32 نقطة في المركز الـ11 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الهلال إلى 53 نقطة في المركز الرابع، بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثالث.

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لاعبو الهلال – المصدر spl

كوزمين كونترا يُعاني

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عادته بحرمان كوزمين كونترا من إحراز أي نقطة أمامه ضمن منافسات الدوري، حيث سبق وواجه مرتين خلال قيادته الاتحاد الموسم الماضي، بجانب مباراة الأمس.

كوزمين كونترا
كوزمين – المصدر @DAMAC_CLUB

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة كوزمين كونترا ضد الهلال في مباراة الدور الأول بالموسم الماضي التي أُقيمت في الرياض بهدفين مقابل هدف، كما خسر إيابًا في جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكانت تبحث كتيبة كوزمين كونترا عن الفوز في مباراة الهلال، من أجل ضمان البقاء في دوري روشن السعودي في الموسم المقبل، حيث يحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك إلى نقطتين فقط، لضمان الاستمرار وسط الكبار.

كوزمين كونترا
كونترا – المصدر @DAMAC_CLUB

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