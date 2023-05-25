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تتضمَّن أجنحة المعرض فعالية الواقع الافتراضي

معرض السعودية نحو الفضاء يضع زوَّارَه في قلب التجربة

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ صباحاً
معرض السعودية نحو الفضاء يضع زوَّارَه في قلب التجربة
المواطن - واس

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وسط أجواء مفعمة بشغف الأطفال ودهشة الكبار.. يعيش زوار معرض ”السعودية نحو الفضاء“ تجربة العيش بالفضاء الواسع عبر عدد من الفعاليات التي تضعهم في قلب الرحلة لتجربة عيشها والتعرف عليها.

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الواقع الافتراضي

وتتضمَّن أجنحة المعرض، فعالية ”الواقع الافتراضي للفضاء“ التي تضع مستخدميها في قلب الفضاء ولا شيء سوى الفضاء، عبر خوذة افتراضية تمكِّن الفرد من رؤية الفضاء بمدى 360 درجة, كما استطاع المعرض أن يضع زواره في تجربة النوم بالمركبة الفضائية، عبر عدد من الغرف المطابقة لغرف نوم المركبات؛ مما جعلها موضع اهتمام مختلف الفئات العمرية لتجربة واقعها بفضول كبير حول كيف يكون النوم بالفضاء.

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فيلم وثائق

ويستقبل المعرض زواره بفيلم وثائقي لمدة 3 دقائق يروي لهم قصة رائدينا؛ علي القرني وريانة برناوي، إضافةً إلى استعراضه تفاصيل الرحلة والمركبة بشكل مثري وممتع ومفصل لزواره, كما يتكون المعرض من عدة أجنحة تتكامل بها رحلة الزوار نحو استكشاف الفضاء ويرضي فضولهم حول أسراره وأسرار الرحلة.

وتسعى الهيئة السعودية للفضاء من خلال المعارض للمهمة العلمية إلى تعزيز الاهتمام الوطني بقطاع الفضاء، وإلهام الجيل القادم من الشباب والناشئين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ورفع مستوى استثمار طاقاتهم، فيما تقدم لهم المواكبة اللازمة لجميع تفاصيل المهمة التاريخية للمملكة في محطة الفضاء الدولية.

معرض الرياض

يذكر أن معرض الرياض يقع على طريق الملك فهد مقابل مركز الملك عبدالله المالي، وفي مدينة جدة في ساحة النورس بالواجهة البحرية، بينما يقام في مدينة الظهران بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ”إثراء“، ويفتح أبوابه من 9 صباحًا حتى 12 مساءً، ومن ثم يُعاد فتح أبوابها من 4 حتى 10 مساءً.

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