معرفة باسورد الواي فاي في ويندوز 11 بسهولة

كشفت تقارير إعلامية أن مايكروسوفت تدرس خيارًا جديدًا في ويندوز 11 يتيح للمستخدمين إمكانية معرفة كلمات المرور الخاصة بشبكات الواي فاي المحفوظة سابقًا على الحاسوب.

ميزة جديدة

وتتيح مايكروسوفت لأول مرة هذه الميزة على نظام ويندوز، إذ لم تكن متوفرة في أي وقت سابق، ولم يكن من الممكن معرفة كلمة مرور شبكات الواي فاي المحفوظة بسهولة وبشكل مباشر من داخل النظام نفسه.

ولا يزال يعتمد المستخدمون الذين يودون معرفة كلمات المرور المحفوظة في نظام ويندوز على تنزيل برامج خارجية تتيح لهم ذلك، أو البحث في ملف Registry الخاص بويندوز، في حالة كان المستخدم على مستوى أعلى من الخبرة بالنظام.

نسخة تجريبية

ويحتاج المستخدمون إلى معرفة كلمات مرور شبكات الواي فاي من أجل مشاركتها مع الآخرين، أو عند نسيانها بمرور الوقت.

وقدمت مايكروسوفت في النسخة التجريبية الأخيرة من ويندوز 11 المعروفة باسم Windows 11 Insider Preview، طريقة سهلة ومباشرة لمعرفة كلمات مرور شبكات الواي فاي المحفوظة في وقت سابق. ولا يشمل ذلك عرض كلمات المرور الخاصة بشبكات المرور المحمية التي لم يسبق الاتصال بها.

معرفة كلمة مرور

ولمعرفة كلمة مرور أي شبكة واي فاي محفوظة على ويندوز 11، سيتعين على المستخدم الذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم الضغط على الشبكة والإنترنت Network & Internet، ثم اختيار واي فاي Wi-Fi. وتحت قسم إدارة اتصالات Wi-Fi، يمكن استعراض جميع شبكات الواي فاي، التي اتصل بها الجهاز في السابق.