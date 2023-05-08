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النظام الغذائي غير متزن

معركة في البيت الأبيض حول طعام بايدن

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
معركة في البيت الأبيض حول طعام بايدن
المواطن - فريق التحرير

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أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن البيت الأبيض يشهد معركة بسبب الطعام غير الصحي الذي يتناوله الرئيس جو بايدن، حيث يفضل تناول الكربوهيدرات على الخضار، بينما السيدة الأولى جيل بايدن تدفع القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمزيد من الأسماك والخضراوات سواء أحبها أم لا.

الوجبات المفضلة لـ بايدن

وأشار إلى أن المعركة على النظام الغذائي لبايدن هو مجرد خطوة واحدة من العديد من الخطوات العامة والخاصة التي اتخذها المساعدون المقربون والسيدة الأولى للحفاظ على صحة الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا الذي أعلن ترشحه لولاية ثانية، لافتًا إلى أن بعض مساعدي بايدن لاحظوا منذ فترة طويلة أن صحن طعامه لا يحتوي على الأطعمة المغذية كالفواكه والخضراوات.

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ووفقًا لمساعدي بايدن الحاليين والسابقين، تشمل أطباقه المفضلة زبدة الفول السوداني وشطائر المربى، والبيتزا، والبسكويت، والمعكرونة بالزبدة والصلصة الحمراء، والآيس كريم.

ترشح بايدن لولاية ثانية

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن رسميًا إطلاق حملته الانتخابية؛ استعدادًا لولاية ثانية محتملة بالبيت الأبيض، وأطلق خطابًا أكد فيه أنه يقود معركة لإقناع البلاد بأن سجله يستحق أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، ولن يعيق عمره قدرته على الحكم.

وصور انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة العام المقبل على أنها معركة ضد التطرف الجمهوري، مجادلًا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحقيق تعهده الكامل باستعادة شخصية الأمة.

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