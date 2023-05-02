ثور ينتحر من ارتفاع 50 قدمًا خلال مهرجان بإسبانيا لجنة التعليم في الشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة التقويم انتخابات تركيا قد تطيح بأردوغان أوبك بلس ستواصل خفض إنتاج النفط حتى نهاية العام حركة غريبة تضع فندقًا يابانيًّا شهيرًا بمأزق وتجبره على الاعتذار خروج مطار حلب عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي معظم عمليات الاقتراض بالسعودية لشراء كماليات السفر مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بكاليفورنيا الأمريكية واشنطن تتخلف عن سداد ديونها اعتبارًا من يونيو هجوم على وزير فرنسي نشر رواية تتضمن مقاطع مثيرة
كشف المحامي د. خالد الحجاج، أن غالبية عمليات الاقتراض، تكون من أجل شراء كماليات وليس من أجل الأساسيات على رأسها السفر.
قبل أن تقترض أموال من أحد.. إليك نصائح المحامي د.خالد الحجاج حتى لا تدمر حياتك@Drk_hajjaj#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/R1JmRvY7Pvقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 1, 2023
وقال الحجاج، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن شخصًا دخل السجن لأنه اقترض لكي يسافر فقط مع زوجته وأطفاله كما يفعل إخوته.
ولفت إلى أنه بعد ضغط من الزوجة للسفر كما يفعل إخوته اقترض 100 ألف ريال، وتأخر في السداد فسُجن.
ونصح الجميع قائلًا: قبل أن تقترض يجب أن تتأكد من حاجتك للاقتراض، وهل الباقي من راتبك سيكفيك أم لا؟ وماذا أبقيت لمن لهم حق عليك بعد القرض كزوجتك وأولادك ووالديك؟ مشيرًا لضرورة حساب مخاطر الظروف أيضًا.