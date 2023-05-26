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تعد من الجوائز المرموقة على مستوى الوطن العربي

معلمة وجامعة سعودية يحصدان جوائز خليفة التربوية

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
معلمة وجامعة سعودية يحصدان جوائز خليفة التربوية
المواطن - واس

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حقَّقَت المملكة مركزين متقدِّمين في الدورة السادسة عشرة لجائزة خليفة التربوية 2023 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي) على المستوى المحلي والعربي.

معلمة وجامعة

وحصلت المعلمة نهى بنت محمد الرفاعي، من إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة على المرتبة الأولى لجائزة المعلم المبدع على مستوى الوطن العربي، وذلك في مجال التعليم العام (فئة المعلم المبدع)، كما فازت جامعة القصيم بجائزة التميّز في مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي “فئة البحوث التربوية” بحصول الباحث الرئيسي الدكتور أحمد بن مجاور عبدالعليم، والباحث الثاني الدكتور ربيع عبده أحمد رشوان، على جائزة البحث التربوي على مستوى الوطن العربي.

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جائزة خليفة التربوية

وتعدُّ جائزة خليفة التربوية من الجوائز المرموقة على مستوى الوطن العربي، وتهدف إلى تعزيز القطاع التعليمي في جميع أنحاء العالم العربي، من خلال تكريم الجهود المتميزة للمعلمين والتربويين في مختلف مجالات التعليم العام والخاص.

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