معنى حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن

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كشف برنامج حساب المواطن، معنى حالة الاعتراض “منتهية”، بأنها تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض.
وأضاف برنامج حساب المواطن ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين، أنه في حال تمت الموافقة عليه قبل تاريخ 10 مايو سيتم دراسة الأهلية، وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك- دراسة الأهلية- ضمن دورة الأهلية لشهر يونيو، نسعد بخدمتك.
وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أعلن موعد صرف الدفعة 66 لشهر مايو، حيث يتبقى 3 أيام على موعد إيداع الدعم بحسابات المستفيدين.
وأوضح المتحدث الرسمي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه أصبح المتبقي على إيداع الدفعة القادمة لشهر مايو 3 أيام، والذي يوافق يوم الأربعاء 10 مايو 2023.
وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن شهر يوليو القادم سيشهد آخر دفعة من الدعم الإضافي للمستفيدين المستوفين لكافة الشروط.
وأكدت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسار أحد المتابعين، أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة أربعة أشهر حتى دفعة شهر يوليو 2023.