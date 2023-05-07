Icon

انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا Icon تغريم الاتحاد 10000 ريال Icon زي عسكري صيني للجيش العراقي ومناشدة للسلطات بالتدخل Icon بالمرصاد: القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية Icon اختتام مؤتمر التكنولوجيا في الرعاية الصحية بجامعة الأميرة نورة Icon التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب وتشرين السوري Icon 8 مايو اليوم العالمي للحمير فكيف يحتفل به العالم Icon تويتر الذهبية للشركات الصغيرة مقابل اشتراك بتكلفة أقل Icon بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي Icon لقطة تجمع فيصل بن فرحان ووزيري خارجية الكويت والأردن باجتماع بحث المستجدات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
باقي 3 أيام على دعم مايو

معنى حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
معنى حالة الاعتراض منتهية في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف برنامج حساب المواطن، معنى حالة الاعتراض “منتهية”، بأنها تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض.

وأضاف برنامج حساب المواطن ردًّا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب خدمة المستفيدين، أنه في حال تمت الموافقة عليه قبل تاريخ 10 مايو سيتم دراسة الأهلية، وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك- دراسة الأهلية- ضمن دورة الأهلية لشهر يونيو، نسعد بخدمتك.

قد يهمّك أيضاً
الأسبوع المقبل يسجل أعلى درجات الحرارة جهزوا الملابس الصيفية

الأسبوع المقبل يسجل أعلى درجات الحرارة جهزوا الملابس الصيفية

113 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

113 وظيفة شاغرة في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

دعم مايو

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أعلن موعد صرف الدفعة 66 لشهر مايو، حيث يتبقى 3 أيام على موعد إيداع الدعم بحسابات المستفيدين.

وأوضح المتحدث الرسمي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه أصبح المتبقي على إيداع الدفعة القادمة لشهر مايو 3 أيام، والذي يوافق يوم الأربعاء 10 مايو 2023.

الدعم الإضافي

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن شهر يوليو القادم سيشهد آخر دفعة من الدعم الإضافي للمستفيدين المستوفين لكافة الشروط.

وأكدت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسار أحد المتابعين، أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة أربعة أشهر حتى دفعة شهر يوليو 2023.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
تكنولوجيا

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية...

تكنولوجيا
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
الرياضة

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له...

الرياضة
نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية اليوم

نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد...

السعودية اليوم
معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر
السعودية اليوم

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

السعودية اليوم
ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أخبار أمنية

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع...

أخبار أمنية
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
العالم

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

العالم
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
السعودية اليوم

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من...

السعودية اليوم
طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم
العالم

طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم

العالم