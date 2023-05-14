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بدء التنفيذ في 4 يونيو المقبل

معهد الإدارة العامة يواصل استقبال طلبات التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
معهد الإدارة العامة يواصل استقبال طلبات التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية
المواطن - فريق التحرير

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يواصل معهد الإدارة العامة استقبال التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية للرجال والنساء، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

ومن أبرز البرامج المتاحة

1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري):
– جدة، الدمام، عسير (رجال / نساء).

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2- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بُعد):
– (رجال / نساء).

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3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري):

–  الرياض، عسير (رجال، نساء).

ومن المقرر أن ينتهي التقديم يوم السبت الموافق 27 مايو، ويتم بدء التنفيذ في 4 يونيو المقبل.

طريقة التسجيل

من خلال الرابط التالي (هنا).

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