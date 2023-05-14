معهد الإدارة العامة يواصل استقبال طلبات التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية

يواصل معهد الإدارة العامة استقبال التسجيل في برامج اللغة الإنجليزية للرجال والنساء، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

ومن أبرز البرامج المتاحة

1- برنامج اللغة الإنجليزية العام (حضوري):

– جدة، الدمام، عسير (رجال / نساء).

2- برنامج اللغة الإنجليزية (عن بُعد):

– (رجال / نساء).

3- برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف (حضوري):

– الرياض، عسير (رجال، نساء).

ومن المقرر أن ينتهي التقديم يوم السبت الموافق 27 مايو، ويتم بدء التنفيذ في 4 يونيو المقبل.

طريقة التسجيل

من خلال الرابط التالي (هنا).