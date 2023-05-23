شاب يصطدم بسور البيت الأبيض ويهدد حياة بايدن خلافات عمران خان والجيش تهدد بحالة شلل في باكستان مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من إندونيسيا إلى السعودية مكونات النودلز تمنح المستهلك سلوكًا إدمانيًّا الأهلي بطلًا لـ دوري يلو الدوام عن بعد في مدارس ظهران الجنوب ووادي الدواسر غدًا الوباء القادم سيأتي من الخفافيش الحمراني يبرر تغريدة الـ 3000 ريال تكفي أسرة صندوق التنمية يساهم في تمويل أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين بـ 10.3 مليارات ريال ترقب لتجربة استمطار يجريها علي القرني في الفضاء
غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من جمهورية إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة عبر صالة المغادرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، ووزير الشؤون الدينية بإندونيسيا ياقوت خليل قوماس.
ومبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.