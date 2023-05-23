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تهدف المبادرة إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم

مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من إندونيسيا إلى السعودية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من إندونيسيا إلى السعودية
المواطن - فريق التحرير

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غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من جمهورية إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة عبر صالة المغادرة في مطار سوكارنو هاتا الدولي بجاكرتا، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، ووزير الشؤون الدينية بإندونيسيا ياقوت خليل قوماس.

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مبادرة طريق مكة

ومبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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